Вчені зафіксували потужний сонячний спалах класу Х: як вплине на метеочутливих

У ніч із 13 на 14 травня від активної сонячної плями AR4087 відбулося потужне виверження класу Х2.7. Це спричинило радіозбої в Європі, Азії та на Близькому Сході. За словами фахівців, подібні спалахи є доволі рідкісними, а клас X вважається найсильнішим серед сонячних вивержень.

Про потенційні наслідки цього явища повідомляє Space. За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), сонячні спалахи поділяються на класи: A, B, C, M і X, де кожна наступна літера означає збільшення потужності в 10 разів. Спалах, що стався, досяг позначки X2.7 — це нижній рівень найпотужнішої категорії.

Виверження призвело до масового викиду рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання, яке досягло Землі майже миттєво. Це призвело до порушення зв’язку у короткохвильовому діапазоні, особливо для радіооператорів.

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Наразі немає остаточного підтвердження, чи супроводжував спалах викид корональної маси (CME) — величезного потоку сонячної плазми, здатного викликати геомагнітні бурі. Втім, імовірність його наявності досить висока.

Фахівці зазначають, що поки активна зона AR4087 перебуває на краю видимого боку Сонця, Земля не потрапляє під її прямий вплив. Проте, оскільки вона поступово обертається ближче до нашої планети, ризики зростають. Ця ж зона вже спричинила декілька менш потужних спалахів, зокрема М5.3 та М7.74.

"АR4087 стає все активнішою. Що вона підготує нам найближчими днями — побачимо", — пише мисливець за полярними сяйвами Вінсент Ледвін.

Поки що прогнозується геомагнітна буря середньої інтенсивності (Кр-індекс 4) на четвер, 15 травня. Більш суттєві наслідки можливі у період з 17 по 20 травня.

Як уберегти здоров’я під час магнітних бур

Фахівці радять:

Зменшити фізичні навантаження і уникати стресових ситуацій;

і уникати стресових ситуацій; Дотримуватися режиму сну — спати не менше 7–9 годин;

— спати не менше 7–9 годин; Регулярно харчуватися та підтримувати водний баланс;

та підтримувати водний баланс; Уникати шкідливої їжі та напоїв ;

; Більше перебувати на свіжому повітрі , провітрювати приміщення;

, провітрювати приміщення; Обмежити користування гаджетами , особливо ввечері;

, особливо ввечері; Людям із хронічними хворобами слід бути особливо обережними, мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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