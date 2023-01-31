Вчені помітили гігантську "інопланетну" комету, яка мчить прямо до Сонця

Вчені помітили комету, яка прямувала прямо до Сонця. На думку науковців, що це космічне тіло могло прибути звідкись за меж нашої Сонячної системи.

Їй дали назву 96P/Machholz 1. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що "інопланетна" комета завширшки 6 кілометрів прилетіла звідкись за межі нашої Сонячної системи, і за нею спостерігає космічний корабель Європейського космічного агентства (ESA) Сонячно-геліосферної обсерваторії (SOHO). Коли вона мчить до нашої зірки всередині орбіти Меркурія, то залишає за собою крижаний слід.

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Хвости комет в основному складаються з газу, який просочується за заморожені грудки льоду та газу, коли вони нагріваються сонячним випромінюванням. У 2008 році аналіз матеріалу, викинутого 150 кометами, виявив, що 96P/Machholz 1 містить менш як 1,5% від очікуваного рівня хімічного ціаногену, а також низький вміст вуглецю, що змусило астрономів зробити висновок, що це міг бути помічником з інша сонячна система. Тепер його занурення до сонця може розкрити ще більше його секретів.

"96P – дуже нетипова комета як за складом, так і за поведінкою, тому ми ніколи не знаємо, що саме ми можемо побачити", – сказав астрофізик з Naval Research Lab у Вашингтоні Карл Баттамс для spaceweather.com. "Сподіваюся, ми зможемо витягнути з цього прекрасні наукові висновки та якомога швидше поділитися [цим] з усіма".

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Девід Махгольц вперше помітив однойменну комету в 1986 році за допомогою саморобного картонного телескопа. Більшість комет, які летять до Сонця, як правило, мають ширину менше 10 метрів і, отже, згорають, коли наближаються до нашої зірки.

Але гігантські розміри Machholz 1 (це понад дві третини висоти гори Еверест), здається, захищають її від повного випаровування, і SOHO помітив комету, яка п’ять разів оберталася навколо Сонця з моменту її відкриття. Найближче крижаний помічник наблизиться до Сонця у 31 січня. Тоді відстань буде утричі ближча, ніж Меркурій.

Можливо, комета опинилася на своїй дивній орбіті після того, як була викинута з початкової Сонячної системи гравітацією гігантської планети. Потім, після тривалого блукання космосом, випадкове побачення з Юпітером могло змінити її траєкторію, наблизивши до Сонця.

Інші теорії також припускають, що комета могла не бути інопланетною, а могла утворитися в погано вивчених регіонах Сонячної системи або її ціаноген вилетів під час повторних подорожей навколо Сонця.

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З моменту запуску в грудні 1995 року SOHO виявив понад 3000 комет, хоча основна місія космічного корабля полягає в спостереженні за сильними виверженнями Сонця, які називаються корональними викидами маси, або сонячними спалахами, які можуть спричинити геомагнітні бурі на Землі.

Найпотужніші з цих штормів можуть порушити магнітне поле нашої планети настільки, що супутники впадуть на Землю, і вчені попереджають, що екстремальні геомагнітні бурі можуть навіть паралізувати Інтернет.

Нагадаємо, що астрономи помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали вчені.

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