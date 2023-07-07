Вченим вдалось відтворити зовнішність багатої жінки, яка жила 4000 років тому

Науковці успішно відтворили зовнішній вигляд заможної жінки, яка проживала близько 4000 років тому в Центральній Європі, у регіоні Богемії. Ця реконструкція стала можливою завдяки аналізу черепа та ДНК жінки.

Про це пише Live Science.

Жінку поховали з п'ятьма бронзовими браслетами, двома золотими сережками та важким намистом, складеним з понад 400 бурштинових намистин. Також у гробниці знайдено три бронзові швейні голки. Вона належала до унетицької культури, яка поширювалася в Центральній Європі протягом ранньої бронзової доби. Ця культура відома своїми металевими виробами, включаючи сокири, кинжали, браслети та намистини з кованого металу.

Міхал Ерне з Інституту археології Академії наук Чеської Республіки зазначив, що невідомо, яка саме була ця жінка, проте її заможність очевидна.

"Це, мабуть, найбагатше жіноче поховання у всьому регіоні, де існувала унетицька культура", - підкреслив Ерне.

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Радіовуглецеве датування цвинтаря, де були знайдені останки жінки, показало, що вона жила між 1880 і 1750 роками до нашої ери. Цей цвинтар розташований поблизу села Микуловіце на півночі Чехії. Регіон відомий як Богемія і до Першої світової війни входив до складу королівства з такою назвою. У цьому місці було виявлено 27 поховань з цінними артефактами, включаючи близько 900 предметів д бурштину.

Ерне наголосив, що на одному цьому цвинтарі буршитну більше, ніж у всіх унетицьких похованнях Німеччини.

Останки жінки збереглися настільки добре, що зберегли фрагменти ДНК жінки. Завдяки цьому вчені змогли дізнатись що вона мала карі та світлу шкіру.

Нагадаємо, вчені знайшли у Шумері релігійний текст віком 2600 років.

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