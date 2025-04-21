Вчителі можуть отримати доплату до 40%: як оформити та хто має право
В Україні вчителі загальноосвітніх закладів мають право на доплати, які коливаються від 5% до 40% від їхнього посадового окладу. Відповідно до чинного законодавства, всі доплати для вчителів обчислюються на основі їхнього посадового окладу.
У 2025 році базова ставка для працівників першого тарифного розряду становитиме 3 195 гривень, йдеться в нормативно-правовому акті "Про повну загальну середню освіту". Працівникам освітньої сфери в Україні передбачені різноманітні доплати, які нараховуються у відсотковому співвідношенні до посадового окладу:
Педагогічна діяльність
- Класне керівництво – 20-25%;
- Перевірка учнівських робіт – 10–20%;
- Позакласна робота з учнями – 10-40%;
- Робота в інклюзивних класах або групах – 20%.
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Завідування та організаційна робота
- Завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%;
- Завідування кімнатами зберігання зброї, тирами, музеями – 10-15%;
- Завідування підрозділами освітніх установ – 25%;
- Завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами – 10-15%;
- Завідування бібліотеками, бібліотечними фондами – 5-15%.
Технічна підтримка
Обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%.
Звання та наукові досягнення
- Почесні, спортивні звання, наукові ступені – 15-30%;
- Педагогічні звання, робота в спеціалізованих закладах освіти – 10-30%.
Міністерство освіти повідомляє, що вчитель першої категорії з усіма передбаченими доплатами та надбавками може розраховувати на орієнтовну заробітну плату в розмірі приблизно 13 900 гривень.
Раніше ми розповідали, скільки мають заробляти вчителі в Україні.
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