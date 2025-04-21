Вчителі можуть отримати доплату до 40%: як оформити та хто має право

В Україні вчителі загальноосвітніх закладів мають право на доплати, які коливаються від 5% до 40% від їхнього посадового окладу. Відповідно до чинного законодавства, всі доплати для вчителів обчислюються на основі їхнього посадового окладу.

У 2025 році базова ставка для працівників першого тарифного розряду становитиме 3 195 гривень, йдеться в нормативно-правовому акті "Про повну загальну середню освіту". Працівникам освітньої сфери в Україні передбачені різноманітні доплати, які нараховуються у відсотковому співвідношенні до посадового окладу:

Педагогічна діяльність

Класне керівництво – 20-25%;

Перевірка учнівських робіт – 10–20%;

Позакласна робота з учнями – 10-40%;

Робота в інклюзивних класах або групах – 20%.

Читайте також: Подвійна оплата праці: хто з українських вчителів може розраховувати на 100% надбавку

Завідування та організаційна робота

Завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%;

Завідування кімнатами зберігання зброї, тирами, музеями – 10-15%;

Завідування підрозділами освітніх установ – 25%;

Завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами – 10-15%;

Завідування бібліотеками, бібліотечними фондами – 5-15%.

Технічна підтримка

Обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%.

Звання та наукові досягнення

Почесні, спортивні звання, наукові ступені – 15-30%;

Педагогічні звання, робота в спеціалізованих закладах освіти – 10-30%.

Міністерство освіти повідомляє, що вчитель першої категорії з усіма передбаченими доплатами та надбавками може розраховувати на орієнтовну заробітну плату в розмірі приблизно 13 900 гривень.

Раніше ми розповідали, скільки мають заробляти вчителі в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!