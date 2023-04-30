Удача відвернеться від них! Три знаки зодіаку чекають неприємності до 7 травня

Тиждень до 7 травня 2023 року виявиться непростим періодом для трьох уродженців зодіакального кола. Неприємності буквально переслідуватимуть їх, можливі фінансові втрати, сварки з близькими, поломки техніки та різного роду НП.

За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Терези, Козероги. Їм варто бути обережнішими, інакше в житті може початися справжня "чорна смуга".

Овен

Уродженцям цього знаку загрожують фінансові проблеми – вони можуть втратити гроші через необдуману покупку, яку навіть не отримають на руки. Овни, швидше за все, стануть жертвами обману, і їм доведеться витратити багато сил, щоб досягти хоч якоїсь справедливості. Також підвищений ризик аварій, на дорозі не можна втрачати пильності ні на мить.

Терези

Терезам краще відмовитися від ризикованих угод, цього тижня удача буде явно не на їхньому боці. Неприємності можуть виникнути і в побуті – є ймовірність поломки техніки, що сильно вдарить по кишені. Терезам доведеться терміново вирішувати питання, відклавши все інше на потім. Про відпочинок цього тижня можна забути.

Козеріг

Козерогам загрожують конфлікти на роботі та з другою половинкою. Уродженці знаку вже давно не відпочивали, що позначилося на їхньому фізичному та емоційному стані, вони вже не в змозі контролювати все. Сварка може спалахнути через дрібниці, але мати вкрай негативні наслідки. Козерогам потрібно взяти себе в руки, розібратися в проблемах та навчитися проявляти більше гнучкості та терпіння.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.