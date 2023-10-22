Удар росією по Новій пошті на Харківщині: всі подробиці трагедії (фото та відео)

Кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по "Новій пошті" у селі Коротичі на Харківщині збільшилась до 16 людей. Підтверджено смерть шести людей.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі 6 загиблих та 16 постраждалих були працівниками підприємства. На момент удару вони перебували всередині терміналу "Нової пошти".

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"Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу", – додав він.

Синєгубов повідомив, що росіяни завдали удару ракетами комплексу С-300.

Пресслужба поліції Харківської області підтвердила, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили з місця удару уламки ракети С-300.

За даними ДСНС, у результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.

Нагадаємо, окупанти обстріляли гуртожиток у Слов‘янську.

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