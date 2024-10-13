Ударів буде більше: магнітна буря знову посилилася

Жовтень 2024 року став місяцем підвищеної сонячної активності, що призвело до частих магнітних бур. Про це свідчать дані з графіків сонячної активності.

13 жовтня унаслідок сонячної активності K-індекс геомагнітних штормів досяг позначки 6, що вказує на сильну магнітну бурю. 14 та 15 жовтня також очікуються періоди підвищеної сонячної активності.

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Магнітні бурі з 12 по 20 жовтня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі з 12 по 20 жовтня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Людям, чутливим до змін магнітного поля Землі, варто бути готовими до можливих головних болів, запаморочень, безсоння та інших неприємних симптомів. Магнітні бурі можуть вплинути на роботу електроніки, систем зв'язку та енергопостачання. Також сильні магнітні бурі створюють умови для спостереження за яскравими полярними сяйвами.

Ознаки впливу магнітних бур на людину:

Головний біль і мігрень.

Підвищена втомлюваність і слабкість.

Порушення сну та безсоння.

Погіршення настрою, тривога або дратівливість.

Підвищення артеріального тиску.

Погіршення концентрації та уваги.

Як захиститися від магнітних бур?

Пити достатньо води, уникати вживання алкоголю та кофеїну.

Забезпечити достатній відпочинок і сон.

Приймати адаптогенні засоби (після консультації з лікарем).

Вживати продукти, багаті на вітаміни та антиоксиданти.

Мінімізувати стрес і фізичне навантаження під час активних магнітних бур.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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