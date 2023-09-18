Вдасться з першого разу: рецепт чіабати без замішування

Чіабата виходить за рецептом від Shuba виходить дуже смачна, з хрусткою скоринкою. З даною кількістю інгредієнтів ви отримаєте 6 великих буханців.

Інгредієнти:

Дріжджі сухі – 6 г

Вода – 800 мл

Оливкова олія – 110 мл

Сіль – 20 г

Борошно пшеничне – 1 кг

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Спосіб приготування:

1. У велику миску налийте воду, додайте дріжджі, перемішайте, додайте олію, просійте пшеничне борошно, додайте сіль, перемішайте ложкою до однорідності та розподіліть рівномірно. Залиште на 45 хвилин.

2. Налийте в окрему миску воду для змочування рук. Змочіть руки.

3. Витягуючи тісто, складайте його конвертом з усіх чотирьох боків та залиште на 40 хвилин. Таких складань має бути три. Так тісто стає еластичним..

4. Накрийте миску контейнер поставте в холодильник на ніч. Холодне бродіння створить багато дірок в чіабаті.

5. Діставши миску, добре присипте робочу поверхню борошном, переверніть контейнер та добре присипте тісто борошном.

6. Витягніть тісто в прямокутник, щоб отримати рівномірну товщину.

7. Тісто розділіть ножем на 6 буханців і перенесіть їх для розстоювання на присипаний борошном пергамент. Пергамент краще постелити на велику дощечку чи перевернуте догори дном деко.

8. Між буханцями сформуйте складки з пергаменту, щоб тісто не злипалося. Накрийте рушником та . Залиште розстоюватися на 30 хвилин.

9. Розігрійте духовку разом з перевернутим догори деком до 240 градусів.

10. Перетягніть пергамент з дощечки чи холодного дека на гаряче деко в духовці.

11. Випікайте 25-30 хвилин з конвекцією, якщо є.

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