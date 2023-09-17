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Як приготувати ніжний вершковий рулет з ягодами за 30 хвилин: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити рулет з ягодами та вершковим кремом

Може здаватися, що рулет із кремом – це довгий та складний процес. Однак насправді вам знадобиться всього лише 10 хвилин, щоб приготувати тісто, і поки воно випікається, ви можете підготувати крем. Після цього залишиться лише згорнути його в рулет.

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Смачним рецептом поділились на сайті Одна хвилина. Цей рулет виходить надзвичайно ніжним і виглядає на столі, як справжній десерт із вишуканої кондитерської. Що найголовніше, для його приготування ви використовуєте звичні продукти та мінімум часу. Спробуйте цей рецепт і порадуйте свою родину і гостей смачним десертом.

Інгредієнти для тіста:

  • 4 яйця;
  • 1 ст. ложка цукру;
  • 1 дрібка солі;
  • 180 г борошна;
  • 400 мл молока;
  • 30 г вершкового масла.

Інгредієнти для крему:

  • 400 г вершкового сиру;
  • 4 ст. ложки цукрової пудри;
  • 200 мл жирних вершків.

Для прикраси:

  • 100 г ягід (можна використовувати ягоди, які зараз в сезоні).

Приготування:

  1. Розбийте яйця в глибокій мисці, додайте сіль, цукор, борошно і молоко. Ретельно перемішайте масу, збивши вінчиком.
  2. Додайте вершкове масло, попередньо розтоплене. Тісто має мати рідку консистенцію. Рекомендується залишити його на 10 хвилин, щоб маса трошки настоялася.
  3. Покрийте деку папером для випікання і вилийте підготовлене тісто. Випікайте в духовці при температурі 190 градусів протягом 25 хвилин. Важливо ставити тісто в уже розігріту духовку, а не в холодну.
  4. Коли ви виймете готову основу для рулету, дайте їй повністю прохолонути прямо в формі. Покрийте готовий корж аркушем паперу, підставте решітку і переверніть випічку. Таким чином, нижній шар коржу буде гладеньким.
  5. Під час випікання тіста, підготуйте крем. Змішайте вершковий сир з цукровою пудрою та жирними вершками. Збийте масу міксером.
  6. Намажте готовий корж цим кремом, розподіліть ягоди по всій поверхні рівномірно і згорніть рулет. Зверху прикрасьте цукровою пудрою.
  7. Перед подачею рулета наріжте його на порційні шматочки. Ви можете використовувати ягоди, які зараз в сезоні, або будь-які інші за вашим вибором.

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