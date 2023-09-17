Як приготувати ніжний вершковий рулет з ягодами за 30 хвилин: простий рецепт

Може здаватися, що рулет із кремом – це довгий та складний процес. Однак насправді вам знадобиться всього лише 10 хвилин, щоб приготувати тісто, і поки воно випікається, ви можете підготувати крем. Після цього залишиться лише згорнути його в рулет.

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Смачним рецептом поділились на сайті Одна хвилина. Цей рулет виходить надзвичайно ніжним і виглядає на столі, як справжній десерт із вишуканої кондитерської. Що найголовніше, для його приготування ви використовуєте звичні продукти та мінімум часу. Спробуйте цей рецепт і порадуйте свою родину і гостей смачним десертом.

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Інгредієнти для тіста:

4 яйця;

1 ст. ложка цукру;

1 дрібка солі;

180 г борошна;

400 мл молока;

30 г вершкового масла.

Інгредієнти для крему:

400 г вершкового сиру;

4 ст. ложки цукрової пудри;

200 мл жирних вершків.

Для прикраси:

100 г ягід (можна використовувати ягоди, які зараз в сезоні).

Приготування:

Розбийте яйця в глибокій мисці, додайте сіль, цукор, борошно і молоко. Ретельно перемішайте масу, збивши вінчиком. Додайте вершкове масло, попередньо розтоплене. Тісто має мати рідку консистенцію. Рекомендується залишити його на 10 хвилин, щоб маса трошки настоялася. Покрийте деку папером для випікання і вилийте підготовлене тісто. Випікайте в духовці при температурі 190 градусів протягом 25 хвилин. Важливо ставити тісто в уже розігріту духовку, а не в холодну. Коли ви виймете готову основу для рулету, дайте їй повністю прохолонути прямо в формі. Покрийте готовий корж аркушем паперу, підставте решітку і переверніть випічку. Таким чином, нижній шар коржу буде гладеньким. Під час випікання тіста, підготуйте крем. Змішайте вершковий сир з цукровою пудрою та жирними вершками. Збийте масу міксером. Намажте готовий корж цим кремом, розподіліть ягоди по всій поверхні рівномірно і згорніть рулет. Зверху прикрасьте цукровою пудрою. Перед подачею рулета наріжте його на порційні шматочки. Ви можете використовувати ягоди, які зараз в сезоні, або будь-які інші за вашим вибором.

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