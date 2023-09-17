Как приготовить нежный сливочный рулет с ягодами за 30 минут: простой рецепт
Может показаться, что рулет с кремом – это долгий и сложный процесс. Однако на самом деле вам понадобится всего-навсего 10 минут, чтобы приготовить тесто, и пока оно выпекается, вы можете подготовить крем. После этого останется только свернуть его в рулет.
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Вкусным рецептом поделились на сайте Одна минута. Этот рулет получается нежнейшим и выглядит на столе, как настоящий десерт из изысканной кондитерской. Что самое главное для его приготовления вы используете привычные продукты и минимум времени. Попробуйте этот рецепт и обрадуйте свою семью и гостей вкусным десертом.
Ингредиенты для теста:
- 4 яйца;
- 1 ст. ложка сахара;
- 1 щепотка соли;
- 180 г муки;
- 400 мл молока;
- 30 г сливочного масла.
Ингредиенты для крема:
- 400 г сливочного творога;
- 4 ст. ложки сахарной пудры;
- 200 мл жирных сливок.
Для украшения:
- 100 г ягод (можно использовать ягоды, которые сейчас в сезоне).
Приготовление:
- Разбейте яйца в глубокой миске, добавьте соль, сахар, муку и молоко. Тщательно перемешайте массу, сбивая венчиком.
- Добавьте сливочное масло, предварительно растопленное. Тесто должно иметь жидкую консистенцию. Рекомендуется оставить его на 10 минут, чтобы масса немного настояла.
- Покройте противень бумагой для выпечки и вылейте подготовленное тесто. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 25 минут. Важно ставить тесто в уже разогретую духовку, а не в холодную.
- Когда вы извлечете готовую основу для рулета, дайте ей полностью остыть прямо в форме. Покройте готовую лепешку листом бумаги, подставьте решетку и переверните выпечку. Таким образом, нижний слой лепешки будет гладким.
- Во время выпечки теста, подготовьте крем. Смешайте сыр с сахарной пудрой и жирными сливками. Взбейте массу миксером.
- Смажьте готовый корж этим кремом, распределите ягоды по всей поверхности равномерно и сверните рулет. Сверху украсьте сахарной пудрой.
- Перед подачей рулета нарежьте его на порционные кусочки. Вы можете использовать ягоды, которые сейчас в сезоне, или любые другие по вашему выбору.
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