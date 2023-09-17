Как приготовить нежный сливочный рулет с ягодами за 30 минут: простой рецепт

Может показаться, что рулет с кремом – это долгий и сложный процесс. Однако на самом деле вам понадобится всего-навсего 10 минут, чтобы приготовить тесто, и пока оно выпекается, вы можете подготовить крем. После этого останется только свернуть его в рулет.

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Вкусным рецептом поделились на сайте Одна минута. Этот рулет получается нежнейшим и выглядит на столе, как настоящий десерт из изысканной кондитерской. Что самое главное для его приготовления вы используете привычные продукты и минимум времени. Попробуйте этот рецепт и обрадуйте свою семью и гостей вкусным десертом.

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Ингредиенты для теста:

4 яйца;

1 ст. ложка сахара;

1 щепотка соли;

180 г муки;

400 мл молока;

30 г сливочного масла.

Ингредиенты для крема:

400 г сливочного творога;

4 ст. ложки сахарной пудры;

200 мл жирных сливок.

Для украшения:

100 г ягод (можно использовать ягоды, которые сейчас в сезоне).

Приготовление:

Разбейте яйца в глубокой миске, добавьте соль, сахар, муку и молоко. Тщательно перемешайте массу, сбивая венчиком. Добавьте сливочное масло, предварительно растопленное. Тесто должно иметь жидкую консистенцию. Рекомендуется оставить его на 10 минут, чтобы масса немного настояла. Покройте противень бумагой для выпечки и вылейте подготовленное тесто. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 25 минут. Важно ставить тесто в уже разогретую духовку, а не в холодную. Когда вы извлечете готовую основу для рулета, дайте ей полностью остыть прямо в форме. Покройте готовую лепешку листом бумаги, подставьте решетку и переверните выпечку. Таким образом, нижний слой лепешки будет гладким. Во время выпечки теста, подготовьте крем. Смешайте сыр с сахарной пудрой и жирными сливками. Взбейте массу миксером. Смажьте готовый корж этим кремом, распределите ягоды по всей поверхности равномерно и сверните рулет. Сверху украсьте сахарной пудрой. Перед подачей рулета нарежьте его на порционные кусочки. Вы можете использовать ягоды, которые сейчас в сезоне, или любые другие по вашему выбору.

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