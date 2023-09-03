Как сделать хрустящие домашние козинаки: простой рецепт
Авторы украинского YouTube-канала "Сознательная еда" поделились в новом видео рецептом приготовления хрустящих козинаков без меда и сахара, которые производятся дома. Этот перекус или десерт может быть вкусным и полезным, его можно приготовить очень быстро из доступных ингредиентов.
Читайте также: Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт
Основными компонентами этого рецепта являются семена, орехи и бананы, что делает эти козинаки заменой магазинным энергетическим злаковым батончикам. Главное преимущество состоит в том, что этот десерт не содержит вредного меда и сахара, и, следовательно, не наносит вред здоровью и фигуре.
Для приготовления этих хрустящих козинаков вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 банана;
- 300 г любых любимых семян и орехов (пропорции не важны).
И вот как приготовить этот полезный десерт:
- Разомните бананы вилкой или другим удобным инструментом и добавьте в пюре семена и орехи.
- Выложите полученную массу на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и сформируйте лепешку прямоугольной формы.
- Разрежьте полученный корж на небольшие кусочки.
- Выпекайте эти козинаки в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C.
Советуем также обратить внимание на рецепт хинкали с ягодами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!