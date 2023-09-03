Как сделать хрустящие домашние козинаки: простой рецепт

Авторы украинского YouTube-канала "Сознательная еда" поделились в новом видео рецептом приготовления хрустящих козинаков без меда и сахара, которые производятся дома. Этот перекус или десерт может быть вкусным и полезным, его можно приготовить очень быстро из доступных ингредиентов.

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Основными компонентами этого рецепта являются семена, орехи и бананы, что делает эти козинаки заменой магазинным энергетическим злаковым батончикам. Главное преимущество состоит в том, что этот десерт не содержит вредного меда и сахара, и, следовательно, не наносит вред здоровью и фигуре.

Для приготовления этих хрустящих козинаков вам понадобятся следующие ингредиенты:

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2 банана;

300 г любых любимых семян и орехов (пропорции не важны).

И вот как приготовить этот полезный десерт:

Разомните бананы вилкой или другим удобным инструментом и добавьте в пюре семена и орехи. Выложите полученную массу на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и сформируйте лепешку прямоугольной формы. Разрежьте полученный корж на небольшие кусочки. Выпекайте эти козинаки в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C.

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