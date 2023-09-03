Як зробити хрусткі домашні козинаки: простий рецепт
Автори українського YouTube-каналу "Свідома їжа" поділилися в новому відео рецептом приготування хрустких козинаків без меду та цукру, які виготовляються вдома. Цей перекус або десерт може бути смачним і корисним, і його можна приготувати дуже швидко з доступних інгредієнтів.
Читайте також: Шоколадний торт у чашці можна приготувати всього за 4 хвилини: неочікуваний рецепт
Основними компонентами для цього рецепту є насіння, горіхи та банани, що робить ці козинаки заміною магазинним енергетичним злаковим батончикам. Головна перевага полягає в тому, що цей десерт не містить шкідливого меду та цукру, і, отже, не завдає шкоди здоров'ю і фігурі.
Для приготування цих хрустких козинаків вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 банани;
- 300 г будь-якого улюбленого насіння й горіхів (пропорції не важливі).
І ось як приготувати цей корисний десерт:
- Розімніть банани виделкою або іншим зручним інструментом і додайте в пюре насіння й горіхи.
- Викладіть отриману масу на деко, яке попередньо застелили пергаментним папером, і сформуйте корж прямокутної форми.
- Розріжте отриманий корж на невеликі шматочки.
- Випікайте ці козинаки в духовці протягом 20 хвилин при температурі 180 °C.
Радимо також звернути увагу на рецепт хінкалі з ягодами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!