Здивуйте гостей: рецепт морозива з огірків та м‘яти
Пропонуємо вам поекспериментувати зі смаками та спробувати незвичайне огіркові морозиво за рецептом від Shuba. Гарантуємо, ви будете вражені.
Інгредієнти:
Огірок свіжий – 500 г
Мед – 200 мл
Вершки 33% – 200 мл
Грецький йогурт – 200 мл
Мʼята – 2 ст. л.
Сіль – 2 г
Лимон, сік – 1 ст. л
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Спосіб приготування:
1. Наріжте м’яту та киньте у каструлю. Туди додайте вершки та доведіть до кипіння, потім зменште вогонь, додайте йогурт і мед і перемішайте, до розчинення меду. Охолодіть.
2. Половину огірка очистіть та витягніть насіння та серцевину. Наріжте м’якоть і подрібніть в кухонному комбайні чи блендері. Влийте вершкову суміш і збийте, попередньо додавши лимонний сік та сіль.
3. Суміш протріть суміш через сито для отримання максимально гладкої текстури, і ретельно охолодіть перед збиванням у морозивниці. Потім викладіть в морозівницю і готуйте згідно з інструкціями.
4. Перекладіть суміш у контейнер та покладіть у холодильник на 2 години.
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