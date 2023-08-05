Здивуйте гостей: рецепт морозива з огірків та м‘яти

Пропонуємо вам поекспериментувати зі смаками та спробувати незвичайне огіркові морозиво за рецептом від Shuba. Гарантуємо, ви будете вражені.

Інгредієнти:

Огірок свіжий – 500 г

Мед – 200 мл

Вершки 33% – 200 мл

Грецький йогурт – 200 мл

Мʼята – 2 ст. л.

Сіль – 2 г

Лимон, сік – 1 ст. л

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Спосіб приготування:

1. Наріжте м’яту та киньте у каструлю. Туди додайте вершки та доведіть до кипіння, потім зменште вогонь, додайте йогурт і мед і перемішайте, до розчинення меду. Охолодіть.

2. Половину огірка очистіть та витягніть насіння та серцевину. Наріжте м’якоть і подрібніть в кухонному комбайні чи блендері. Влийте вершкову суміш і збийте, попередньо додавши лимонний сік та сіль.

3. Суміш протріть суміш через сито для отримання максимально гладкої текстури, і ретельно охолодіть перед збиванням у морозивниці. Потім викладіть в морозівницю і готуйте згідно з інструкціями.

4. Перекладіть суміш у контейнер та покладіть у холодильник на 2 години.

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