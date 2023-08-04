Як приготувати медовий рулет із заварним кремом: простий рецепт

Любителі солодощів з радістю зустрінуть новий рецепт десерту, який обіцяє не тільки надзвичайний смак, але й легкість у приготуванні. Рулет із заварним кремом на простому тісті став справжнім гастрономічним відкриттям для багатьох гурманів.

Солодкий шедевр готується за допомогою доступних інгредієнтів і не забере у вас багато часу. Цей десерт додасть яскравих смакових ноток вашому чаю або кави та порадує весь домашній колектив. Рецептом медового рулету поділилися в Shuba.

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

150 г меду.

40 г цукру.

50 г вершкового масла.

150 г борошна.

1/2 чайної ложки соди.

70 г сметани.

1 велике яйце.

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Приготування:

Розтопіть мед разом із вершковим маслом на водяній бані. В окремій мисці змішайте сметану та соду. Коли сметана почне пінитися, додайте її до розтопленого меду та варіть на повільному вогні до утворення пишної піни. Зніміть з вогню, трохи остудіть, додайте яйце, просіяне борошно та перемішайте до отримання рідкого тіста. Вилийте тісто на пергамент у формі прямокутника та запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 5-7 хвилин. Для заварного крему змішайте всі інгредієнти, крім масла, у каструлі та варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Коли на поверхні з'являться перші бульбашки, зніміть з вогню, додайте масло та перемішайте. Остудіть. Змажте заварним кремом корж та щільно закрутіть. Покладіть в холодильник на кілька годин.

Готово! Ваш рулет із заварним кремом готовий до подачі. Він точно здивує ваші смакові рецептори своєю ніжністю та неповторним смаком. Смачного!

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