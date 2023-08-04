Как приготовить медовый рулет с заварным кремом: простой рецепт
Любители сладостей с радостью встретят новый рецепт десерта, обещающий не только необычайный вкус, но и легкость в приготовлении. Рулет с заварным кремом на простом тесте стал настоящим открытием для многих гурманов.
Сладкий шедевр готовится с помощью доступных ингредиентов и не отнимет у вас много времени. Этот десерт добавит яркие вкусовые нотки вашему чаю или кофе и порадует весь домашний коллектив. Рецептом медового рулета поделились в Shuba.
Вам понадобятся следующие ингредиенты :
- 150 г меда.
- 40 г сахара.
- 50 г сливочного масла.
- 150 г муки.
- 1/2 чайной ложки соды.
- 70 г сметаны.
- 1 большое яйцо.
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Приготовление:
- Растопите мед вместе со сливочным маслом на водяной бане.
- В отдельной миске смешайте сметану и соду. Когда сметана начнет пениться, добавьте ее в растопленный мед и варите на медленном огне до образования пышной пены.
- Снимите с огня, слегка остудите, добавьте яйцо, просеянную муку и перемешайте до получения жидкого теста.
- Вылейте тесто на пергамент в форме прямоугольника и запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 5-7 минут.
- Для заварного крема смешайте все ингредиенты кроме масла в кастрюле и варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Когда на поверхности появятся первые пузырьки, снимите с огня, добавьте масло и перемешайте. Остудите.
- Смажьте заварным кремом лепешку и плотно закрутите. Положите в холодильник на несколько часов.
Готово! Ваш рулет с заварным кремом готов к подаче. Он точно удивит ваши вкусовые рецепторы своей нежностью и неповторимым вкусом. Приятного аппетита!
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