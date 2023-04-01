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Здивуйте своїх гостей: як приготувати італійський великодній хліб

Ігор Романько

Як приготувати панетоне

Італійський великодній хліб є популярною традиційною стравою, яку готують в Італії на Великдень. Якщо ви хочете спробувати зробити цей смачний хліб панетоне вдома, ми знайшли для вас доволі простий рецепт.

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Як зробити італійський великодній хліб "Pane di Pasqua"

Інгредієнти:

  • 500 г борошна;
  • 7 г сухих дріжджів;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 60 мл оливкової олії;
  • 4 яйця (1 для змащення хліба);
  • 100 мл теплої води;
  • 100 мл теплого молока;
  • 100 г апельсинової цедри;
  • 50 г родзинок.

Спосіб приготування:

  1. У великій мисці змішайте борошно, дріжджі, сіль та цукор;
  2. Додайте оливкову олію, 3 яйця, теплу воду та тепле молоко. Змішайте до однорідної маси;
  3. Додайте апельсинову цедру та родзинки та замішайте тісто, поки воно не стане гладким та еластичним;
  4. Покрийте тісто та залиште його на 1 годину, щоб воно підійшло;
  5. Покладіть тісто у форми для випічки та покрийте його ще на 30-40 хвилин, щоб воно знову підійшло;
  6. Розбийте яйце та змастіть хліб;
  7. Розігрійте духовку до 180 градусів;
  8. Печіть хліб протягом 30-40 хвилин, доки він не стане золотистого кольору та звучить пусто, коли постукаєте по ньому;
  9. Ваш італійський великодній хліб "Pane di Pasqua" готовий.

Смачного!

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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