русский
Лайфхаки

Дивний, але робочий спосіб: Як швидко почистити величезну кількість молодої картоплі за допомогою йоршика

Ігор Романько

Як почистити багато молодої картоплі

На платформі TikTok з'явилося коротке відео, яке швидко поширилося, пропонуючи спосіб швидкого очищення картоплі. Ролик набрав практично 7 мільйонів переглядів, близько 240 тисяч лайків і тисячу коментарів.

Читайте також: Як швидко почистити молоду картоплю без ножа: простий лайфхак

Автору відео дійсно вдалося швидко очистити картоплю протягом 5-7 секунд, але слід зазначити, що він використовував не повне відро картоплі.

Щоб швидко очистити невелику молоду картоплю, можна скористатися неординарним методом – використанням дрилі та щітки для унітаза. Цей метод дозволяє ефективно справитися з очищенням за короткий проміжок часу. Проте варто зауважити, що цей спосіб найкраще підходить для власників приватних будинків, оскільки робота з дрилею може бути досить шумною. Нижче наведено кроки для очищення картоплі за допомогою дрилі:

  1. Покласти картоплю у відро з водою;
  2. Розрізати нову щітку для унітаза навпіл;
  3. Вставити щітку в дриль;
  4. Увімкнути дриль і опустити її у відро з картоплею.

Важливо впевнитися, що дриль не потрапляє в воду або не змочується, оскільки це може бути небезпечно. За допомогою цього методу ви зможете швидко очистити маленьку молоду картоплю. Однак, варто відзначити, що недоліком цього методу є розбризкування багатьох брудних розпилення навколо себе.

Пропонуємо також дізнатися, як готувати молоду картоплю у вині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки