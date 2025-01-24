Україна має повернути свої території та перемогти - кандидат у канцлери Німеччини Мерц

Лідер консервативної партії ХДС і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі його обрання одним із ключових пріоритетів стане справедливе завершення війни Росії проти України. На заході в Берліні 23 січня Мерц запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну.

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Він наголосив, що завершення російської агресії має означати перемогу України, збереження її територіальної цілісності та свободу вибору політичних і військових союзів. Про це пише Der Spiegel.

"Перемога означає відновлення територіальної цілісності України з демократично обраним урядом, який реалізує свій державний суверенітет".

Водночас Мерц утримався від коментарів щодо можливого пакету допомоги Україні на суму 3 мільярди євро, призначеного для фінансування постачання озброєнь.

Як і чинний канцлер Олаф Шольц, він наголосив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію.

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