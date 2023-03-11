'Україна може укласти військовий союз': астрологиня назвала терміни завершення війни з Росією

Війна в Україні затягнеться, швидкого закінчення бойових дій не варто чекати. Однак, навесні 2023 року з'явиться чітке розуміння, в якому напрямку розвиваються події.

Про це УНІАН заявила астрологиня Яна Тимощук. "У нас має бути якийсь конкретний план. Але поки що я не бачу остаточної нашої перемоги. Думаю, це буде не раніше 2025 року", – зазначила вона.

За словами астрологині, переломний момент у війні розпочнеться у квітні 2023 року, коли Збройні сили України розпочнуть масштабний контрнаступ на ворога. Крім того, Україна може укласти військовий союз у серпні-вересні 2023 року.

Тимощук наголосила, що активні бойові дії можуть тривати до кінця року. Також Україна налагоджуватиме співпрацю з іншими державами у військовій сфері.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.