Україна планує повертати біженців з Німеччини – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виразив надію, що всі біженці, які втекли з України до Німеччини через повномасштабне вторгнення РФ, швидко повернуться на Батьківщину.

Як заявив Шмигаль, уряд "абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які втекли в перші дні війни або після неї". Про це пише Welt.

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"Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше", - наголосив прем'єр.

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