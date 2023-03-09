'Українська армія дійде до Криму': астролог назвав дату капітуляції Росії

Війна в Україні наближається до логічного кінця – Росія, яка зазнає великих втрат на фронті, буде змушена капітулювати. Це відбудеться в період між затемненнями – наприкінці квітня та на початку травня.

Про це заявив "Главреду" астролог Влад Росс. "У ці дні буде катастрофічна поразка Російської Федерації. Фронт буде розвалений. Українська армія дійде до Мелітополя та Криму, оточить Донецьк і Луганськ. Біля затемнень, між 20 квітня та 5 травня, буде потужна битва", – наголосив він.

За словами астролога, Україна отримає від Заходу потужне озброєння, яке дозволить ЗСУ завдавати ударів навіть по Москві та Московській області. Усі основні події на фронті завершаться до 16 травня – у цю дату Юпітер перейде з Овна (знаку війни) до Тельця (знаку миру). Після цього можлива капітуляція Росії – перемога України у війні буде очевидною для всього світу.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.