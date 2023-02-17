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Війна в Україні

Українська артилерія влучно відпрацювала по ворожій піхоті під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Українська артилерія влучно відпрацювала по ворожій піхоті під Бахмутом (відео)

Українські військові ліквідували російську піхоту на Бахмутському напрямку. Для знищення ворога залучили артилеристів.

Йдеться про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Відео з ліквідацією російських окупантів опублікували у Telegram-каналі бригади.

"Мінус піхота противника. Бахмутський напрямок. Влучно відпрацював артилерійський дивізіон 3 ОШБр, підрозділ "Команда-Постріл", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як група російських піхотинців рухається дорогою вздовж лінії електромереж. Наступної миті по ворогу починають працювати українські артилеристи.

Один з окупантів, який був найближче до місця удару, ймовірніше за все загинув одразу. Точна кількість ліквідованих ворогів не вказана.

Час та місце знищення ворожої піхоти не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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Війна в Україні