Український гурт 'Антитіла' анонсував концерт у Криму: коли та у якому місті відбудеться

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя анонсував концерти у тимчасово окупованому Криму. Він з колегами планують виступати у Ялті.

Відповідну афішу Тополя опублікував у своєму Інстаграм. Зазначається, що концерт заплановано на 20 годину 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард". Квитки коштуватимуть 900 грн.

"Так, вам не здалося. Антитіла оголошують концерт у Криму. В Українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард", – додав Тарас Тополя.

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Він зауважив, що з першого дня російського вторгнення учасники гурту "Антитіла" узяли до рук зброю та відправилися на передову.

"Ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями. "Антитіла" впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті й прикрасити жовто-блакитною, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму. Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають і разом святкуватимемо українську Перемогу", – резюмував Тополя.

Квитки на концерт гурту "Антитіла" можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, днями керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до перемоги та до повернення окупованих росіянами територій, в тому числі й Криму.

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