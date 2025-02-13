Українські АЗС скоро перепишуть ціни на бензин: до чого готуватися водіям

Очікується, що найближчим часом українські автозаправні станції можуть знизити ціни на бензин А-95. За прогнозами, наприкінці лютого – на початку березня вартість пального може зменшитися приблизно на 50 копійок за літр. Станом на 12 лютого середня ціна бензину на АЗС становила 56,87 грн/л, що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.

Про майбутнє зниження цін повідомляється в матеріалі delo.ua. Вказується, що автозаправні станції орієнтуватимуться на водіїв, які не використовують свої авто взимку, але починають активно їздити з настанням перших теплих днів.

"Є передумови для зниження роздрібних цін на бензин на 50 коп./л. ...Мережі постараються перетягнути до себе водіїв, знижуючи ціни на стелах, і такого зниження варто очікувати ближче до березня", – зазначається у повідомленні.

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Яка вартість бензину на українських АЗС

Згідно з інформацією Консалтингової групи "А-95", 12 лютого великі мережі АЗС продають бензин за ціною від 52,95 до 59,99 грн/л. Найвищі ціни:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Найменші ціни пропонують на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л, а також на "Фактор" – 53 грн/л.

Ціни на бензин в Україні. Джерело: ''Мінфін'' Ціни на бензин в Україні. Джерело: ''Мінфін''

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні помітно змінилися ціни на бензин.

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