Українські бійці затрофеїли унікальну ворожу самохідну артилерійську гармату 2С9 "Нона" з боєкомплектом (відео)

У мережі з'явилось відео, на якому український військовий показав трофейну САУ 2С9 "Нона", яка після невеликого ремонту зможе вести вогонь по колишніх власниках.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Так, на відео український військовий показав як виглядає самохідна артилерійська гармата 120-мм калібру "Нона", якій під час бою зірвало гусениці. Всередині виявився навіть боєкомплект.

Що відомо про 2С9 "Нона"

Самохідна артилерійська гармата 2С9 "Нона" – це основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ. Навіть зараз це унікальна артилерійська система, що поєднує в собі властивості гармат різних видів і призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.

Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами. 2С9 "Нона" призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.

Самохідна артилерійська установка (САУ) 2С9 "Нона-С" може бути десантована з літаків військово-транспортної авіації типу Ан-12, Ан-22, Ан-70, Ан-124, Іл-76.

Під керівництвом доктора технічних наук Авеніра Новожилова конструкторами з ЦНІІ Точного машинобудування, що в підмосковному Климовське, спільно з фахівцями відомої Мотовіліхи в Пермі, була створена принципова нова 120-мм нарізна гармата 2А51 для безпосередньої підтримки сухопутних військ. Це дозволило розробити та в 1981 р. взяти на озброєння повітряно-десантних військ універсальну артилерійську систему 2С9 "Нона", що поєднувала в собі функції гармати, гаубиці та міномету.

Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили та руйнування оборонних споруд супротивника, але і вести боротьбу з танками, для чого до боєкомплекту входять різні набої, такі як спеціальні осколково-фугасні артилерійські снаряди з готовим нарізом на провідному поясочку. Ними можна вести вогонь на дальність до 8,7 км, а їх невисока початкова швидкість (367 м/с) дозволяє вести стрільбу з великою крутістю траєкторії.

Важливою характеристикою гармати 2С9 "Нона-С" щодо безпосередньої підтримки військ на полі бою є її найменша дальність стрільби: для артилерійського снаряда вона становить 1,7 км, а для міни — 400 м. Тому до боєкомплекту 2С9 можуть входити звичайні 120-мм мінометні міни – осколково-фугасні, освітлювальні, димові та запалювальні.

Прицільна дальність стрільби осколково-фугасною міною – 7,1 км. Це дозволяє здійснювати підтримку своїх військ з вогневих позицій безпосередньо з бойових порядків піхоти. Гармата 2С9 "Нона-С" відмінно пасує для безпосередньої підтримки військ на полі бою. Як правило, стрільба під кутом підіймання ствола від −4° до +35° ведеться снарядами, а при куті підіймання до +80° – мінами.

Основний боєприпас для 2С9 "Нона-С" є надпотужний осколково-фугасний снаряд 30Ф49. При його вибуху утворюється понад 3500 осколків вагою 0,5-15 г, що розлітаються зі швидкістю 1800 м/с. Якщо детонатор цього снаряду встановлений на фугасну дію, то в ґрунті утворюється вирва завглибшки 2 м та діаметром 5 м. Постріли 30Ф49 дозволяють "діставати" цілі на відстані до 8,7 км.

Для боротьби з бронетехнікою використовуються кумулятивні снаряди. Початкова швидкість такого снаряда дорівнює 560 м/с та забезпечує високу точність стрільби на дальність до 1 кілометра. При цьому снаряд здатний пробити понад 600 мм сталевої броні та дозволяє ефективно вести боротьбу з бронетехнікою противника.

Боєкомплект, що возиться, складається з 40 осколково-фугасних, кумулятивних, запалювальних, димових та освітлювальних пострілів.

До екіпажу машини входить чотири особи: командир, навідник, заряджаючий та механік-водій.

Характеристики 2С9 "Нона"

Вага: 8,5 т ± 2,5 % (бойова);

Довжина: 6 200 мм;

Ширина: 2 630 мм;

Висота: 2 300 мм;

Броня: алюмінієва, катана, протикульова;

Головне озброєння: 120-мм гладкоствольна 2А51;

Підвіска: індивідуальна гідропневматична;

Дорожній просвіт: 450-100 мм;

Операційна дальність: 500км (96-116 на плаву);

Швидкість: 60 км/год (9-10 на плаву).

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