Українські десантники знищили окупантів та зайняли російські позиції (відео)

Українські десантники знищили підрозділ російських військових на одному з напрямків фронту. Після цього бійцям вдалося зайняти окопи окупантів.

Ліквідацією ворога займалися бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Про це повідомили на сторінці Командування ДШВ ЗСУ у Facebook.

"Воїни 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити кадри бою українських десантників з окупантами безпосередньо в окопах. За словами одного з бійців, відстань між ними була приблизно три метри.

Захисники України працювали блискавично, ворожа артилерія навіть не встигла відреагувати.

"Ми з такою швидкістю рухались, що їх артилерія не встигала наводитись. Ми просуваємось, вони ззаду відпрацьовують. Так ми зачистили всі окопи та зайняли позиції", – вказав один з українських військовослужбовців.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади "Червона калина" показали, як влучно нищили ворога з дронів.

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