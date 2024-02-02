Українські горці безжально нищать окупантів (фото)

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – один з найкращих підрозділів Збройних Сил України. Тому "едельвейси" (так називають бійців 128 ОГШБр за символічну квітку на шевроні) ще з 2014 року – від самого початку російсько-української війни – воюють у найгарячіших точках.

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Ворог знає: йому буде дуже спекотно, якщо на їхньому напрямку горці з Мукачевого. Навіть коли немає штурмів, окупанти несуть великі втрати, бо завжди ефектно та ефективно б’ють "вогневі батоги" закарпатців, зокрема – артилерія.

Як на цьому фото…

128 ОГШБр вночі відправляє ворогу "снодійне"

"Самохідна арта 128 ОГШБр працює цілодобово, – пише пресслужба бригади на своїй сторінці фейсбук. – Накриваємо піхотні позиції, склади з боєприпасами, бронетехніку, знищуємо командні пункти росіян. Не даємо ворогу спокою ні вдень, ні вночі!"

Точно по високоточному

Раніше UAportal розповідав, що бійці 128 ОГШБр "приземлили" новітній високоточний безпілотник "Куб-БЛА", розроблений концерном "Калашников" та вперше представлений лише в 2019 році.

Детальніше про це читайте в матеріалі "128 бригада знищила найновіший російський дрон-камікадзе (фото)".