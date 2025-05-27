Українські пенсіонери можуть отримати 1 000 грн до пенсії: названо умови

Одинокі українці, яким виповнилося 80 років і які отримують пенсію за віком, мають право на щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Для її оформлення потрібно звернутися до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду з необхідними документами.

Це передбачено Законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Щомісячна доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який у 2025 році визначено на рівні 2361 гривня. Про це пише OBOZ.UA.

Щомісячна виплата у розмірі 944 гривні може мати критичне значення для літніх людей, які залишилися без сторонньої допомоги. Однак ця надбавка надається не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям:

вік від 80 років і більше;

самотнє проживання (без родичів, що можуть здійснювати догляд);

наявність висновку лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду;

отримання пенсії за віком.

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Зверніть увагу: пенсіонери, які отримують виплати у зв’язку з інвалідністю, не мають права на цю конкретну надбавку, однак можуть претендувати на інші форми допомоги за умови відповідності окремим вимогам. Для отримання щомісячної доплати потрібно:

подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду;

надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді.

Кожен випадок розглядається індивідуально, і якщо всі умови будуть підтверджені, доплату нарахують щомісяця разом із основною пенсією.

В умовах постійного зростання цін, тарифів на комунальні послуги та витрат на лікування, така фінансова підтримка набуває особливої ваги. Вона не лише допомагає покращити матеріальне становище, а й свідчить про турботу держави щодо найбільш соціально вразливих категорій населення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

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