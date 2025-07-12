Українські пенсіонери можуть отримати п'ять додаткових виплат: подробиці

Окрім основної пенсії, українці мають право на отримання додаткових коштів. Це можуть бути, зокрема, надбавки для донорів або самотніх пенсіонерів.

Згідно з інформацією, наданою ПФУ, пенсіонери в Україні можуть отримати ряд додаткових виплат. Про це повідомляє "24 Канал".

Надбавка за вік

Пенсіонери у віці від 70 до 74 років можуть отримати доплату в розмірі 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а ті, кому понад 80, – 570 гривень.

Доплата для самотніх пенсіонерів

Самотні пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році становитиме 944 гривні.

Для того, щоб отримати кошти, необхідно бути віком від 80 років, потребувати постійного догляду через стан здоров’я та отримувати пенсію за віком.

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Допомога від ООН

Пенсіонери, які проживають у зоні активних бойових дій, можуть отримати фінансову допомогу від ООН за умови, що вони не отримували міжнародної підтримки з 1 березня 2023 року і мають пенсію менше ніж 3 250 гривень.

Розмір виплати визначається як різниця між поточною соціальною допомогою людини та сумою 3 250 гривень. Програма охоплює такі області: Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську.

Доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення

Пенсіонери, які постійно мешкають у зонах обов’язкового чи добровільного відселення внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2361 гривня.

Доплата для почесних донорів

Особа, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових доз плазми, отримує статус Почесного донора України.

Почесні донори крові мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму для однієї особи, що нараховується щомісяця. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, тому надбавка для почесних донорів з 1 січня складатиме 292 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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