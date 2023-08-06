Українські полярники показали Антарктиду у 'кольорах Барбі': фото

Національний антарктичний науковий центр показав неймовірні пейзажі, які українські полярники спостерігали в Антарктиді. Тут небо та краєвиди пофарбувалися у ніжний рожевий колір, який заполонив все навкруги.

У своєму Фейсбуці Національний антарктичний науковий опублікував чарівні фото з континенту, представивши "рожевий відтінок Антарктиди" у "кольорах Барбі", який надзвичайно популярний після виходу на екрани американського фентезійно-комедійного фільму, заснованого на історії іграшки "Барбі" від Mattel.

Полярники зазначають, у світовому сприйнятті Антарктида може здатися віддаленим, суворим і монохромним краєм. Проте, насправді цей континент приховує безмежну різноманітність кольорів, яку наочно продемонстрували ці світлини.

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У рамках проєкту "Кольори Антарктиди" Національного антарктичного наукового центру вчені показали вражаючі фотографії, де континент вкритий ніжним і романтичним відтінком рожевого – який асоціюється із відомим "кольором Барбі".

Полярники кажуть, що рожевий відтінок з'являється під час спекотних світанків та заходів сонця, коли небо не затягнуте хмарами. Відбиваючись в океані, кольори неба створюють неповторну гаму, навколо плавно перетікаючи від рожевого до пастельних відтінків, надаючи природним пейзажам неймовірного романтизму.

Ці неймовірні фото вдалося зняти одному з учасників експедиції, біологу 28-ї Української антарктичної експедиції Сергію Глотову.

Раніше полярники зазнімкували незвичне та рідкісне явище у небі. Вони назвали його "мрією полярного метеоролога".

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