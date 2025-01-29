Як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень

У 2025 році середня заробітна плата в Україні зросла до 22 500 грн, що на 18% більше порівняно з січнем минулого року. Найвищі доходи мають працівники в Києві, де на окремих посадах зарплата може досягати 90 тисяч гривень на місяць.

Таку інформацію надають дані популярних сайтів з пошуку роботи. Детальніше про те, хто отримує найбільше, читайте на сайті UAportal.

За офіційною інформацією Міністерства економіки, середній рівень заробітної плати в Україні становить 20 985 грн, що свідчить про зростання на 20,3% протягом 2024 року.

Статистичні дані на сайтах з пошуку роботи мають певні відмінності. Медіанна зарплата обчислюється на основі тисяч вакансій, опублікованих за останні три місяці.

Хто заробляє найбільше в Україні

Найвищу середню зарплату в Україні пропонують управляючим нерухомістю – 75 тисяч гривень на місяць. Ця професія також показала найбільше зростання доходів за рік – на 81%.

На другому місці – Fullstack-розробники, яким в середньому пропонують 72 тисячі гривень.

Третє місце займає посада директора з маркетингу із зарплатою 70 тисяч гривень. Інші професії мають такі середні заробітки:

Хто отримує найбільшу зарплату в Україні. Джерело: Work.ua Хто отримує найбільшу зарплату в Україні. Джерело: Work.ua

Зарплати в Києві

Київ традиційно утримує першість за рівнем середніх заробітних плат в Україні. Найвищий дохід — близько 90 тисяч гривень на місяць – пропонують фінансовим директорам.

Топ-менеджери та директори з маркетингу заробляють у середньому 75 тисяч гривень. Керівники відділів продажів отримують приблизно 70 тисяч гривень. Ріелтори та стоматологи мають середній місячний дохід у 60 тисяч гривень.

На інших посадах заробітки виглядають так:

Як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень. Джерело: Work.ua Як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень. Джерело: Work.ua

Хто заробляє найменше

Найнижчі заробітні плати в Україні мають керівники гуртків, вахтери та бібліотекарі – їхній середній дохід складає 9 тисяч гривень на місяць. Трохи вищі зарплати отримують:

Хто отримує найменшу зарплату в Україні. Джерело: Work.ua Хто отримує найменшу зарплату в Україні. Джерело: Work.ua

Раніше ми розповідали, у кого з українських фахівців різко підвищились зарплати.

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