Українські школярі розробили бота в Telegram, який сповіщатиме про наявність світла в будинку

"СвітлоБот" – це новий безкоштовний волонтерський проєкт, за допомогою якого легко стежити за світлом у вашому будинку або офісі.

Цей бот буде автоматично публікувати повідомлення про реальний поточний стан світла у ваш власний телеграм-канал. Створити свого бота можна за посиланням. Бот може працювати не тільки з роутерами, а і зі смартфонами, налаштувати в себе такий канал можна в будь-якому куточку України і для цього навіть не треба дуже добре розбиратись в IT, а налаштування своєї системи не займе багато часу.

"Підключивши вдома або в офісі в розетку на зарядку старенький або непотрібний смартфон/планшет (android) та налаштувавши його згідно наданої інструкції, ви зможете отримувати сповіщення у свій створений телеграм-канал повідомлення про наявність/відсутність світла на підставі того, йде зарядка цього смартфону чи ні", – йдеться на сайті проєкту.

Станом на 9 січня проєкт має вже 12 створених каналів, 858 користувачів, та обробив понад 412 тисяч запитів.

Принцип роботи СвітлоБота

"СвітлоБот" створений командою учнів 11 класу київського ліцею “Наукова зміна". Цей спеціалізований навчальний заклад, заснований у 1992 році, знаходиться у Дарницькому районі міста Києва, який здійснює загальноосвітню та допрофесійну підготовку учнів за 5 профілями:

інформатико-математичним

економічним

філологічним (іноземної філологіï)

природничим

технологічним

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково повинно бути в кожній оселі на випадок тривалих блекаутів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!