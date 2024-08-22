Українські сили американськими бомбами знищили в Курській області опорний пункт разом з окупантами (відео)

Повітряні сили ЗСУ у Курській області вдарили американськими високоточними бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті російської окупаційної армії.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він опублікував відео результатів влучного удару.

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Як повідомив Олещук, атака була здійснена 22 серпня 2024 року з використанням високоточних американських бомб GBU-39.

У результаті удару було повністю знищено пункт управління безпілотними літальними апаратами, підрозділ радіоелектронної боротьби, а також значна кількість російської техніки та озброєння. За попередніми даними, загинуло до 40 російських військовослужбовців.

Що відомо про високоточні керовані американські авіабомби GBU-39

Високоточна бомба GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) – це американська легка керована високоточна авіаційна бомба. Вага бомби становить лише 130 кг, але завдяки сучасній системі наведення та потужній бойовій частині вона здатна знищити широкий спектр цілей: від легкої бронетехніки до будівель.

GBU-39. Джерело: mil.in.ua GBU-39. Джерело: mil.in.ua

GBU-39 використовує сучасні системи наведення, що дозволяє їй вражати цілі з дуже високою точністю, мінімізуючи побічні втрати.

Бомба може бути скинута з великої висоти, що дозволяє літаку залишатися поза зоною досяжності ворожих засобів ППО. Крім літаків, GBU-39 може бути запущена з наземних установок HIMARS, що значно розширює її можливості.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області.

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