Українські військові ефектно знищили російську станцію РЕБ 'Стриж' дроном (відео)

Українські військові продовжують знищувати військову техніку та спорядження окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, розвідгрупа "12 друзів Оушена" ліквідувала російську систему РЕБ "Стриж".

Для цього військові використали дрон-камікадзе. Відео знищення "Стрижа" оприлюднив активіст та волонтер Сергій Стерненко у Telegram.

"Російська система РЕБ "Стриж" створює чимало проблем для наших військ. Однієї з них уже не буде. Тому що підрозділ "12 друзів Оушена" дроном цей засіб РЕБ знищив", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор дрона виявив засіб радіоелектронної боротьби, який окупанти помістили нагорі вишки. На наступних кадрах видно вибух від точного влучання БПЛА,

"FPV виконують різні завдання на фронті. Від знищення росіян та техніки, до ураження засобів РЕБ/РЕР та загальної роботи на подавлення супротивника. Інколи вони просто незамінні", – додав Стерненко.

Нагадаємо, 18 серпня кілька вибухів пролунали в окупованому Енергодарі. Було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

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