Українські військові ліквідували позиції окупантів, звідки по Україні запускались дрони (відео)

Українські військовослужбовці виявили та знищили місце, з якого окупанти запускали безпілотники. Для цього бійці використали дрони Mavic 3 і Mavic 3T.

Знищенням займалися на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T від UNITED24. Цей кейс про майстерність операторів. Саме їхнє навчання – важлива частина нашого системного підходу до формування Армії дронів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори з дронів точно скидають гранати за місцем розташування окупантів. Точний час та локація не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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