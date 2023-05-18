Українські військові на півдні знищили замаскований 'Гіацинт' окупантів (відео)

Українські військові стримують навалу окупантів та відтісняють загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 406-ї окремої артилерійської бригади знищили російську гармату "Гіацинт" на південному напрямку.

Окупанти намагалися замаскувати свою військову техніку, але це не допомогло. Відео оприлюднили на каналі бригади у Youtube.

"На південному напрямку аеророзвідники знайшли замасковану російську гармату. Наші артилеристи не впустили свого шансу та після вдалого "полювання" знищили ворожу гармату "Гіацинт"", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як артилеристи переїхали на іншу позицію, після того, як аеророзвідка виявила ворожу техніку. На наступних кадрах показано

Точний час та місце знищення "Гіацинта" окупантів не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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