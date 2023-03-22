Українські військові відбили ворожий штурм та знищили танк росіян (відео)

Українські військові продовжують відбивати навалу окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади вдалося відбити ворожий штурм.

Окрім цього, захисники України ліквідували російський танк разом з особовим складом ворога. Про це повідомили на каналі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ. Але не врахував, що натрапив на наших воїнів – "Вінницьких скіфів". Хлопці не просто втримали позицію, а й знищили орківський танк разом із екіпажем", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити російський танк, який горить. Поблизу на дорозі можна побачити сліди невдалого маневру окупантів.

Точні втрати живої сили ворога не вказані. Час та місце ліквідації російського танка не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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