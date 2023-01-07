Українські військові показали невдалі спроби наступу окупантів на Бахмут (відео)

Війна в Україні - ЗСУ показали, як окупанти намагалися прорвати оборону Бахмута - відео

Сили оборони України продовжують знищувати російських загарбників на різних напрямках. Попри те, що ворог намагається проривати оборону, ці наступи залишаються неуспішними на деяких напрямках.

Зведена тактична група "Адам" показала свіженьке відео невдалої спроби наступу ворога на околицях Бахмуту. Ролик опубліковано у Telegram-каналі групи.

"Дуже невдалий к*цапський наступ під Бахмутом", – йдеться у підписі до відео.

Яка ситуація в Бахмуті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 січня повідомили, що російська армія намагається наступати на Бахмутському напрямку. При цьому Сили оборони України відбили атаки біля Білогорівки і Соледара.

Росіяни намагаються вийти на кордони Донецької області. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабної війни

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,

танків – 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6125 (+1) од,

артилерійських систем – 2062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО – 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,

спеціальна техніка – 182 (+0).

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну та по 7 січня 2023 року - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що командир батальйону "Волат", що входить у склад білоруських добровольців полку імені Кастуся Калиновського, Ян Мельников записав звернення з Бахмута на Донеччині. За його словами, наявність білорусів на фронті на стороні України показує, що не всі підтримують владу де-факто президента Олександра Лукашенка.

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