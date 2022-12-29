Українські військові показали знищення двох 'Градів' окупантів на Донеччині (відео)

Артилеристи 35-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" російських окупантів. Ліквідація ворожої техніки відбулася на Донецькому напрямку.

РСЗВ ворогів спочатку зафіксувала аеророзвідка. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

"Днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град". Противника виявила аеророзвідка, яка пізніше передала координати куди треба", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього була вражена жива сила російських окупантів, однак точні втрати ворога встановлюються.

На відео можна побачити роботу українських артилеристів, які знищують дві ворожі РСЗВ на вогневій позиції на дорозі між лісом і полем на Донецькому напрямку.

Точний час та місце знищення російської техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував події на фронті у районі Бахмуту на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються змінити тактику.

Раніше українські захисники записали відео з однієї з найгарячіших точок на фронті. Бійці ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті, який тримається вже не один місяць під російськими обстрілами та атаками.

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