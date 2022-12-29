Украинские военные показали уничтожение двух 'Градов' оккупантов в Донецкой области (видео)

Артиллеристы 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" российских оккупантов. Ликвидация вражеской техники произошла в Донецком направлении.

РСЗО врагов сначала зафиксировала аэроразведка. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

"На днях на Донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град". Противника обнаружила аэроразведка, позже передавшая координаты куда надо", – говорится в сообщении.

Кроме этого, была поражена живая сила российских оккупантов, однако точные потери врага устанавливаются.

Видео дня

На видео можно увидеть работу украинских артиллеристов, уничтожающих две вражеские РСЗО на огневой позиции на дороге между лесом и полем на Донецком направлении.

Точное время и место уничтожения российской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал события на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, россияне пытаются сменить тактику.

Ранее украинские защитники записали видео с одной из самых горячих точек на фронте. Бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте, который держится уже не один месяц под российскими обстрелами и атаками.

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