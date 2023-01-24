Українські військові показали знищення унікального російського важкого міномету 2С4 "Тюльпан" біля Мар'їнки (відео)

Самохідний важкий міномет 2С4 'Тюльпан' окупантів знищено під Мар'їнкою з одного пострілу

У мережі з'явилось феєричне відео влучання по 240мм самохідному міномету 2С4 "Тюльпан" окупантів в момент заряджання. В результаті повністю знищений екіпаж і виведена зі строю одиниця важливого озброєння.

Відповідний відеоролик опублікував український військовий з ніком @oleksandr_huts у TikTok. Зазначається, що знищення унікального російського важкого міномету відбулось біля Мар'їнки, Донецької області.

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Що відомо про 2С4 "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" – це унікальний радянський самохідний міномет калібру аж 240 мм призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатний вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. У 2017 році рф озвучила наміри модернізувати весь парк власних установок 2С4 "Тюльпан" до 2020 року. На оновленій версії встановлено сучасні засоби зв'язку і керування вогнем.

Міномети 2С4 "Тюльпан" були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та при штурмі заводу "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь у 2022 році.

Надходив на озброєння окремих артилерійських бригад резерву Головного командування. 2С4 "Тюльпан" призначений для знищення ЗЯН противника, його довготривалих фортифікаційних споруд та інженерних споруд польового типу, укріплених будівель, укритої живої сили і техніки, командних пунктів, артилерійських і ракетних батарей, та іншої бойової техніки недоступної для прямовисного артилерійського вогню.

240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" повинен був замінити буксирований 240-мм міномет М-240 зразка 1950 року, з яким мав практично однакові балістичні характеристики, водночас, перевершуючи М-240 по часу життя на полі бою, та бойовій ефективності за рахунок поліпшення маневреності, прохідності, скорочення часу для відкриття вогню та відходу з вогневої позиції.

Основним озброєнням є 240-мм міномет 2Б8. Міномет кріпиться рамою опорної плити до балок на верхньому кормовому листі корпусу шасі 2С4.

Для грубого наведення у вертикальній площині (виставлення прицілу) і зарядження міномета використовують гідросистему. В горизонтальній площині і для точного наведення (виставлення точних значень прицілу і кутоміру) використовують ручний привід.

Зарядження міномета відбувається при куті 90 градусів. При зарядження з механізованих боєукладок міна подається на скеровуючі, після чого оператор споряджує міну необхідним зарядом, потім відбувається автоматичне досилання пострілу в канал ствола.

Для зарядження з ґрунту міномет 2С4 обладнаний спеціальною лебідкою. Постріл здійснює наводчик міномета з допомогою спеціального виносного пульту.

2С4 "Тюльпан" має дуже оригінальну конструкцію. Артилерійська частина розміщена на даху корпусу. Усередині корпусу шасі, розміщені екіпаж, апаратура і боєкомплект до гармати.

У механізованих боєукладках може знаходитись два типи снарядів:

10 шт. активно-реактивних масою 230 кг кожен (розм. "кабанчик")

20 шт. осколково-фугасних масою 130 кг кожен

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Характеристики 2С4 "Тюльпан"

Вага: 27,2 т;

Довжина: 6454 мм;

Довжина корпусу: 20,8 калібрів;

Ширина: 3250 мм;

Висота: 2760 (3200) мм;

Екіпаж: 5;

Головне озброєння: 240-мм міномет 2Б8;

Другорядне озброєння: 7,62-мм ПКТ (1500 патронів) 1 шт; 5,45-мм АКС-74 – 5 шт;



Максимальна швидкострільність: 1 постріл за 62 секунди;

Максимальна дальність стрільби: фугасні міни 53-Ф-864: 9,65 км; активно-реактивні міни 3Ф2: 19,69 км.

Двигун: В-59, 12-циліндровий 4-тактовий дизельний. 382 (520) к.с.

Дорожній просвіт: 450 мм;

Операційна дальність: 500 км;

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