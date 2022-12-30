Українські військові показали відео ефектного знищення двох російських танків

Українські військові з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили два ворожих танки. Кадри з ефектним знищенням російської техніки вони опублікували у мережі.

На відео можна побачити влучну роботу захисників України. Відео оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка палить окупантів", – йдеться у повідомленні.

На відео спочатку показані два танки, які ховаються за деревами. Після цього, коли ворожа техніка виїхала на дорогу, українські військові завдали влучних ударів та знищили танки.

Від влучання танки росіян вибухнули та почали горіти. Відео було записане за допомогою дрона.

Точний час та місце ліквідації ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, оператори дронів продовжують нищити окупантів на відстані, так одним дроном було знищено цілий склад протитанкових мін окупантів.

Додамо, поки в Міноборони розробляють новітні моделі дронів, бійці на фронті майструють з наданих дронів зброю для вбивства.

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