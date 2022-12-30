Украинские военные показали видео эффектного уничтожения двух российских танков

Украинские военные из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили два вражеских танка. Кадры с эффектным уничтожением российской техники они опубликовали в сети.

На видео можно увидеть точную работу защитников Украины. Видео обнародовали на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка курит оккупантов", – говорится в сообщении.

На видео сначала показаны два танка, которые прячутся за деревьями. После этого, когда вражеская техника выехала на дорогу, украинские военные нанесли точный удар и уничтожили танки.

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От попадания танки россиян взорвались и начали гореть. Видео было записано с помощью дрона.

Точное время и место ликвидации вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, операторы дронов продолжают уничтожать оккупантов на расстоянии, так одним дроном был уничтожен целый состав противотанковых мин оккупантов.

Добавим, пока в Минобороны разрабатывают новейшие модели дронов, бойцы на фронте сооружают из предоставленных дронов оружие для убийства.

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