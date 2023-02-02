Українські військові знищили вантажівку з боєприпасами та окупантами на Донбасі (відео)

Українські військові на Донбасі знищили вантажний автомобіль окупантів разом з особовим складом. У вантажівці також перебували боєприпаси.

Ліквідація ворожого автомобіля відбулася на Бахмутському напрямку. Відповідне відео, зняте військовими, розмістив журналіст Олексій Артюх у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що російську вантажівку знищили бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою Збройних сил України.

"Виявили та знищили вантажний автомобіль окупантів для підвезення боєприпасів та особовий склад, який в ньому знаходився", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові влучним пострілом потрапляють у російську вантажівку. Стається вибух та машина спалахує.

Дещо згодом починають детонувати боєприпаси окупантів. Точні втрати ворога не вказані.

Час та місце ліквідації не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку з РСЗВ.

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