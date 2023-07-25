Українські військові вибили окупантів з Андріївки: Череватий пояснив, чому це важливо (карта)

Українські військові ведуть запеклі бої поблизу Бахмута на Донеччині. Зокрема, захисникам України вдалося вибити окупантів з Андріївки.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, це важлива подія. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Вона (Андріївка, – ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", – зазначив Череватий.

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Речник додав, що окупанти дуже добро готуються та заміновують позиції. Через це перед штурмом, українські підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber", – вказав він.

Додамо, зранку 25 липня Генштаб заявив, що ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки.

Нагадаємо, неподалік Бахмута в Донецькій області воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вистежили з дрона озброєння ворога та знищили його. Зокрема, 45-а бригада підірвала російську гаубицю Д-20.

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