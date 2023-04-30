Українські військові вибили окупантів з 'Басейна' під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують стримувати загарбників поблизу однієї з найгарячіших точок на фронті – Бахмута на Донеччині. Зокрема, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу змогли вибити окупантів з позиції "Басейн".

Локація під Бахмутом була під ворожим контролем та декілька місяців була "кісткою у горлі" для ЗСУ. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. "Басейн" – не виняток. Декілька місяців він був "кісткою в горлі" для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу", – йдеться у повідомленні.

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Завдяки злагодженим діям розвідників 28-ї ОМБр, аеророзвідників та мінометників, захисникам України вдалося вибити групу окупантів, яка в декілька разів переважала за кількістю. У результаті успішної операції близько 40 окупантів втекли, ще декілька – взяті в полон.

На відео можна побачити штурм "Басейну" з висоти пташиного польоту та з позицій українських бійців на землі.

Нагадаємо, раніше українські військові ефектно знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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