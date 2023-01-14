Українських біженців з Польщі змушують повертати виплати: про що йдеться

Українські біженці з Польщі отримують повідомлення з вимогами про повернення грошових виплат. Це стосується тих громадян, які отримували прихисток тут, але повернулися на батьківщину.

Про такі листи згадується в телеграм-каналі юристки Вікторії Корєтнік. Там дають роз'яснення, що зробити українцям, які вже не планують повертатися до Польщі.

Йдеться про виплати ZUS, яку виплачувала польська влада тим українцям, хто легально виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Це щомісячна виплата, так звана "500+", що становить 500 злотих.

При виїзді в Україну ці виплати мають припинятися, а для цього українці мають повідомляти в ZUS. Втім, в 2023 році почне діяти система повідомлення про виїзд через базу Прикордонної служби Польщі.

Юрист зазначає, що деяким українцям, хто виїхав, почали приходити листи з вимогами повернути вплати.

Дівчина в листі зазначає, що раніше вона написала заяву в ZUS (Управління соціального страхування), закрила банківський рахунок і повернула картку. Але не зважаючи на це, ще одна виплата була нарахована.

Як можна повернути виплати у ZUS та куди звернутися

Виплачені кошти треба повернути до Закладу соціального страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Якщо переказ здійснюється із закордонного банківського рахунку, наприклад, з українського, перед номером рахунку треба додати PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Додатково в даних платежу треба вказати код BIC (SWIFT): BPKOPLPW.

У призначенні платежу треба вказати ім'я та прізвище одержувача допомоги, номер справи, а також приписку: 500.

Крім того, можна написати через електронну пошту ua@zus.pl

Також можна зателефонувати на гарячу лінію ZUS за тел.+48 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю (8:00-18:00) або написати на сайті ZUS.

Нагадаємо, що з цього року Польща змінює правила для українських біженців. Про які саме зміни йдеться, читайте за посиланням.

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