Український дрон прицільно скинув гранату на окупантів, які намагалися відстрілюватися (відео)

У мережі показали, як українські військові за допомогою дрона знешкодили одразу декількох окупантів. Для цього наші бійці скинули з безпілотника гранату.

Російські військові намагалися відстрілюватися від дрона з автоматів. Відео оприлюднили на Telegram-каналі Supernova+.

На відео можна побачити, як поблизу окопу лежить ранений окупант, навколо якого зібралися ще троє росіян. У певний момент один з ворогів підіймає автомат вгору та починає стріляти у повітря.

Ймовірно, росіянин побачив український БПЛА та намагався його збити. Втім, операторам вдалося прицільно скинути гранату та влучити у місце скупчення ворога.

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Внаслідок вибуху постраждали всі четверо окупантів. Видно, як вони катаються по землі, ймовірно, отримавши контузію. Не варто виключати більш серйозних поранень, оскільки граната вибухнула безпосередньо біля росіян.

У підписі до відео не вказано, бійці якої бригади знешкодили окупантів та де саме відбулася ліквідація ворога.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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