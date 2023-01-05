Український пілот показав відео з кабіни гелікоптера та кулеметний обстріл з незвичного ракурсу

Український пілот показав відео з кабіни гелікоптера та запуск ракет з незвичного ракурсу

Пілот гелікоптера показав відео своєї роботи. Він пролетів на низькій висоті та здійснив кулеметний обстріл.

Відео опублікував сам пілот Вікінг в Telegram-каналі Viking. Ролик змонтований, тому на ньому видно політ з різних ракурсів, зокрема кабіни пілота, а також ззовні.

У коментарях та хештегах автор відео відмітив, що це український гелікоптер Мі-24, відомий як "Крокодил".

Що відомо про гелікоптер Мі-24

Мі-24 (в народі – "Крокодил") – радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору.

Мі-24 став першим радянським гелікоптером, спеціально розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущеним у серійне виробництво. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

Збройні сили України мають досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли у спадок від радянської армії. Тому модернізація цих машин є одним з найважливіших питань у розв'язанні проблем української штурмової авіації.

Український гелікоптер Мі-24

Відтак, українські підприємства модернізували до якісно нового рівня гелікоптер Мі-24П. Основою модернізації стала заміна застарілих радянських двигунів на сучасні газотурбінні силові установки українського виробництва ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Виробником цих двигунів є "Мотор Січ", яке до цього вже постачало двигуни для літаків АНТК ім. Антонова.

Також суттєво були допрацьовані та встановлені нові системи керування озброєнням, що в рази підвищило ефективність гелікоптера в бою. Станом на лютий 2012 року завершено державні випробування модернізованого зразка Мі-24П на базі Державного науково-випробувального центру ЗС України, що в Криму.

25 травня 2012 року на озброєння Збройних сил України, після глибокої модернізації, було прийнято гелікоптер Мі-24ПУ1.

Нагадаємо, що генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президентові, поділився своїм прогнозом щодо війни в Україні. На його думку, війна закінчиться у 2023 році.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!