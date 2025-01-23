Український ринок праці в найближчі 5 років: які професії стануть популярними, а на які чекають скорочення

У сучасному світі зміни відбуваються дуже стрімко, тому бізнес разом із роботодавцями має адаптуватися до нових реалій. У найближчі п’ять років певні професії, зокрема в технологічній сфері, освіті та робітничих спеціальностях, стануть більш затребуваними. Водночас деякі інші, такі як касири, секретарі та працівники пошти, можуть зникнути або значно скоротитися.

Ця інформація наведена у дослідженні Future of Jobs Report 2025, підготовленому в межах Всесвітнього економічного форуму. Про це пише Oboz.ua. Автори документа підкреслюють, що у період з 2025 до 2030 року на ринок праці впливатимуть такі ключові фактори:

збільшення цифровізації;

зростання вартості життя;

адаптація до змін клімату;

геополітична напруженість.

У цей період найбільше зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями. Особливо затребуваними стануть фінтех-інженери, фахівці зі штучного інтелекту та експерти з машинного навчання. Серед популярних напрямів також будуть:

викладачі вищих і середніх навчальних закладів;

працівники сільського господарства;

водії доставки;

будівельники;

продавці;

працівники харчової промисловості;

медсестри;

соціальні працівники;

доглядальники.

Читайте також: В Україні пропонують понад 50 тисяч гривень за роботу без досвіду: кого шукають роботодавці

Дослідники вважають, що 39% навичок, які наразі є затребуваними у працівників, за наступні п’ять років зазнають змін. Найменше значення матимуть вміння, пов’язані з фізичною вправністю, витривалістю та точністю, хоча на високому рівні ці навички все ж залишатимуться цінними. Тому представникам таких професій слід готуватися до можливих скорочень:

касири;

квиткові контролери;

адміністративні асистенти;

секретарі;

працівники поштових служб;

банківські касири;

працівники, що займаються введенням даних.

Є також навички, які в майбутньому стануть важливими, хоча наразі не є такими. Це, зокрема, вміння працювати з мережами, знання в області кібербезпеки та управління навколишнім середовищем. Для того, щоб задовольнити вимоги ринку праці впродовж наступних п’яти років, роботодавці повинні залучати нові таланти та зберігати наявні. Для цього їм слід організувати:

підвищення кваліфікації;

автоматизацію робочих процесів;

підвищувати зарплату;

забезпечувати гнучкий та інклюзивний підхід.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого з українських фахівців різко підвищились зарплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!